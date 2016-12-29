В Иркутске проводят проверку после сообщений о личинках в детском питании

КРАСНОЯРСК, 29 дек — РИА Новости. В Иркутске проводится доследственная проверка по сообщениям местных СМИ о детском питании, в котором обнаружены личинки и насекомые, сообщила пресс-служба регионального главка СК РФ.

"В Иркутске проводится доследственная проверка по сообщению СМИ. В ходе мониторинга средств массовой информации был выявлен материал о детской смеси непригодной для употребления, приобретенной в одном из супермаркетов в микрорайоне Радужный Иркутска. По предварительным данным, жительница микрорайона обнаружила в детском питании личинки и маленьких насекомых, после чего отнесла некачественный товар обратно в магазин", — говорится в сообщении.

Проверка начата по признакам преступления, предусмотренного статьей УК "производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".