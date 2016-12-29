Специалисты перестали вести учет обломков упавшего Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Специалисты на месте крушения Ту-154 в Черном море больше не ведут учет обломков самолета, все основные крупные детали и агрегаты воздушного судна уже подняты на поверхность, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Все основные обломки Ту-154, в том числе все крупные детали и агрегаты, обнаружены и находятся на поверхности", — сказал собеседник агентства, добавив, что учет "обломков самолета больше не осуществляется".

Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что основная фаза поисково-спасательной операции завершена.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова , девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка , известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

О крупнейших авиакатастрофах в России в 2001-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>