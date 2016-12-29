Водолазы совершили более 140 погружений и подняли тысячи фрагментов Ту-154

СОЧИ, 29 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Водолазы МЧС России совершили более 140 погружений, обнаружили и подняли тысячи фрагментов самолета Ту-154, потерпевшего крушение в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

В Сочи пятый день продолжается поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи. Только за прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения самолета совершили более 30 спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа.

"Всего водолазы МЧС России совершили более 140 погружений, обнаружили и подняли тысячи фрагментов самолета. Кроме того спасатели поднимают на поверхность найденные документы и личные вещи трагически погибших пассажиров самолета Ту-154", — говорится в сообщении.

В поисковой операции заняты более 3,6 тысячи человек. В районе крушения работает 45 морских судов, а также катеров Южного регионального поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России. На всех судах находятся водолазы-спасатели, а также оборудование, необходимое для проведения подводных поисковых работ.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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