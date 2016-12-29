Под Сургутом началась проверка после гибели женщины и детей на пожаре

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Доследственная проверка начата по факту гибели женщины и двоих ее детей на пожаре в Сургутском районе, сообщает в четверг СУ СК РФ по ХМАО.
"По данному факту организована доследственная проверка… По предварительным данным, возгорание произошло в комнате, где спали мать и двое детей, отапливаемой обогревателями. В качестве основных версий следствием рассматривается нарушение правил эксплуатации электрооборудования и неисправная электропроводка", — уточняет СУ СК.
Представитель управления рассказала РИА Новости, что пострадавшая бабушка была доставлена в реанимацию, через некоторое время появилась информация о ее смерти, но позднее ее опровергли. Сейчас состояние женщины оценивается как тяжелое.
По итогам проверки будет определена степень ответственности виновных лиц, в том числе оценена деятельность уполномоченных органов, уточняет прокуратура.
Над исполнением поручения установлен контроль, отмечается в релизе.