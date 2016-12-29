Водолазы возобновили поисковые работы на месте крушения Ту-154

СОЧИ, 29 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Водолазы МЧС России возобновили поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи, остановленные из-за шторма, сообщил РИА Новости в четверг представитель Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В Сочи пятый день ведутся поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154. В среду вечером из-за поднявшегося шторма работа водолазов МЧС была приостановлена.

"Водолазы готовятся выйти в море, несмотря на небольшой шторм. Погода не идеальная, но допустимая для проведения работ", — пояснил представитель ведомства.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова , девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка , известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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