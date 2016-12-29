В Алтайском крае изъяли из продажи 2,5 тысяч бутылок "Боярышника"

БАРНАУЛ, 28 дек — РИА Новости. Специалисты управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю за несколько дней изъяли из продажи 2,5 тысячи бутылок "Боярышника" после решения о приостановке торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, рассказал журналистам заместитель начальника отдела надзора за гигиеной труда и коммунальной гигиеной ведомства Александр Шестопалов.

"Специалистами краевого Роспотребнадзора проведено 24 проверки, во время одного из рейдов по магазинам Барнаула были обнаружены факты торговли запрещенной продукцией. Две торговые точки в микрорайоне Новосиликатный отпускали запрещенный товар. По результатам рейда составлены протоколы, арестовано 17 образцов продукции. За все время было изъято около 2,5 тысяч "Боярышника", — сказал Шестопалов.

По его словам, эксперты отправят образцы на экспертизу, которая определит, есть ли в составе метанол.

Случаев отравления спиртосодержащей непищевой продукцией в Алтайском крае не зарегистрировано. По данным Алтайкрайстата, в 2015 году в регионе 192 человека умерли от отравления суррогатным алкоголем.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали 120 человек. В стационарах остаются 11 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.