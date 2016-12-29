Суд в Екатеринбурге рассмотрит апелляцию на домашний арест барда Новикова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Свердловский областной суд в четверг рассмотрит апелляционную жалобу защиты и апелляционное представление прокурора на постановление Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга об избрании известному барду Александру Новикову меры пресечения в виде домашнего ареста, сообщает облсуд.

По данным инстанции, в тот же день рассмотрят жалобу на арест бывшего заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Известного автора-исполнителя и художественного руководителя Уральского государственного театра эстрады Александра Новикова обвинили в мошенничестве. Следователи оценивают ущерб от его махинаций с деньгами пайщиков коттеджного поселка "Бухта-Квинс" в Екатеринбурге в 36 миллионов рублей. Новиков был помещен под домашний арест. Также по этому делу арестовали экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова.

Строительство жилого комплекса началось в 2008 году и должно было завершиться в 2012 году, однако в 2011 году работы были приостановлены и так и не возобновились. Застройщик проекта сменился, но новая компания прекратила свое существование в конце 2015 года.

Александр Новиков — советский и российский автор-исполнитель песен в жанре "русский шансон". Новиков является лауреатом общенациональной премии "Овация" в номинации "Городской романс" и неоднократным лауреатом премии "Шансон года". В 1985 году бард был осужден на 10 лет лишения свободы за сбыт фальсификата, однако в 1990 году освобожден. Позднее Верховный суд России отменил приговор за отсутствием состава преступления.