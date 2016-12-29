Суд в Москве рассмотрит жалобу Трунова на лишение статуса адвоката

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Лефортовский суд Москвы в четверг рассмотрит жалобу юриста Игоря Трунова на лишение его адвокатского статуса, сообщили РИА Новости в суде.

Совет адвокатской палаты Московской области принял решение о лишении Трунова статуса адвоката по жалобе нескольких его коллег-адвокатов, которые были недовольны его заявлением о коррупции в адвокатуре. Палата сочла это нарушением норм профессиональной этики. Сам Трунов считает решение незаконным. По словам Трунова, его привлекли за публичное выступление, которое является общественной деятельностью, а не профессиональной.

Трунов представлял потерпевших по ряду резонансных дел, в том числе по делам о терактах в аэропорту "Домодедово" и о крушении самолета над Синаем. Он пояснил, что теперь не сможет участвовать в этих уголовных делах в качестве представителя потерпевших. Трунов отмечал, что "без статуса адвоката в уголовном деле участвовать нельзя".

В ноябре Трунов вместе со своим клиентом французским музыкантом Дидье Маруани были задержаны в одном из отделений Сбербанка по заявлению российского певца Филиппа Киркорова о вымогательстве 1 миллиона евро. Адвокат Киркорова Александр Добровинский утверждает, что юриста и музыканта задержали с поличным при передаче им денежной суммы. Задержание произошло в рамках написанного в полицию заявления Киркорова о вымогательстве, уточнил он.

Второй адвокат Маруани Людмила Айвар заявила, что вымогательства не было, а в банке планировалось подписать мировое соглашение между французским музыкантом и российским певцом по поводу использования одной из композиций Маруани Киркоровым. По ее словам, Киркоров сам предложил выплатить Маруани компенсацию за нарушение авторских прав.

Трунов и Маруани также написали заявление на Киркорова и Добровинского с просьбой возбудить дело о заведомо ложном доносе.

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело по заявлению Киркорова. Решение по встречному заявлению пока не принято.