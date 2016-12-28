В Подмосковье злоумышленник сбил оперативника уголовного розыска и скрылся

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Злоумышленник сбил сотрудника уголовного розыска в Подмосковье в ходе оперативных мероприятий и скрылся с места аварии, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"Сегодня вечером в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на территории Подмосковья пострадал оперативник уголовного розыска столичной полиции в результате наезда автомобиля под управлением злоумышленника", — сказал собеседник агентства.

По его словам, введен план "Перехват". Пострадавший полицейский отправлен в больницу.