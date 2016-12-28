В Петербурге арестовали подозреваемых в угонах дорогих иномарок

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Четверо граждан, подозреваемых в серийных кражах автомобилей премиум-класса в Петербурге и Ленинградской области, арестованы после задержания за предполагаемый угон дорогого внедорожника Toyota Land Cruiser 200 в октябре, сообщает в среду ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Ранее в понедельник ГСУ СК РФ по Петербургу сообщало о задержании троих предполагаемых автоугонщиков, у которых при обыске изъяли специальное оборудование для несанкционированного проникновения в салон автомобиля и запуска двигателя, а также оружие, боеприпасы и денежные средства в размере 760 тысяч долларов.

"В настоящее время все подозреваемые заключены под стражу. У полиции имеются достаточные основания полагать, что установленная организованная группа занималась хищениями дорогостоящих иномарок на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области с последующей легализацией похищенных транспортных средств в других регионах России", — говорится в сообщении ГУМВД.

Уголовное дело возбуждено по статье "кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере". В настоящее время проводится проверка информации о совершении злоумышленниками аналогичных преступлений, установление их соучастников и каналов сбыта похищенного автотранспорта.