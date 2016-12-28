В Якутии завели дело на главу района за незаконное выделение предоплаты

ХАБАРОВСК, 28 дек — РИА Новости. Глава Нюрбинского района Якутии подозревается в незаконном выделении предоплаты в размере 38 миллионов рублей на возведение школы, строительство которой заморожено, сообщает СУСК РФ по республике Саха (Якутия).

По данным следствия, глава района в мае 2015 года незаконно подписал распоряжение о выделении подрядчику 38 миллионов рублей предоплаты за якобы выполненные работы по строительству первого этапа школы на 176 учащихся в селе Кюндядя.

Как отмечает следствие, по состоянию на 23 декабря 2016 года работы по строительству школы не ведутся, они приостановлены еще в сентябре 2015 года. Подрядчик выполнил работы на сумму около 17,7 миллиона рублей.

"Руководителем СУСК России по региону Олегом Мезриным возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального района "Нюрбинский район" Бориса Попова по статье "превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий", — сообщает следственное управление.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по материалам проверки, проведенной прокуратурой и сотрудниками УМВД по республике Саха (Якутия).