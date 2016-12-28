В Приморье шестерых женщин осудили за склонение к проституции

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек – РИА Новости. Шестеро жительниц Владивостока осуждены на реальный и условные сроки лишения свободы за создание борделя, куда они привлекали работать несовершеннолетних, сообщает прокуратура Приморья.

Как установлено в судебном заседании, в январе 2013 года жительница Приморья создала организованную группу и привлекла трех приятельниц. Еще две фигурантки дела предоставляли помещения для занятия проституцией.

"С целью реализации задуманного была специально создана фирма досуга "Эсмеральда", в которую принимались девушки, проходившие специальный отбор… Возраст девушек, которых отбирали в фирму, варьировался от 16 до 30 лет. Все они преимущественно проживали в деревнях и селах. Всего за период деятельности преступной группы (до мая 2014 года) было вовлечено не менее 17 девушек, в том числе несовершеннолетних", — говорится в сообщении.

Организатора группы суд приговорил к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, остальным фигуранткам назначено условное лишение свободы на различные сроки. Приговор в законную силу не вступил.