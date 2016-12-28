На Урале пьяный мужчина зарезал работника автосервиса из-за ремонта машины

ЕКАТЕРИНБУРГ, 28 дек — РИА Новости. В Свердловской области пьяный мужчина зарезал сотрудника автосервиса в ходе ссоры из-за качества ремонта его машины, сообщает в среду региональное ГУ МВД.

По данным полиции, инцидент произошел в Каменске-Уральском на улице Лермонтова. В местный автосервис пришел пьяный 30-летний сотрудник расположенной неподалеку шиномонтажной мастерской. Он заявил работавшему там 48-летнему механику, что не удовлетворен качеством свечей зажигания, которые были установлены на его машину в этом сервисе, и потребовал возврата. Завязалась ссора, обернувшаяся поножовщиной.

"От полученных ран гражданин 1968 года рождения скончался. Злоумышленник скрылся. Свидетели незамедлительно сообщили о случившемся в полицию", — уточняет управление.

Вскоре мужчина был задержан и дал признательные показания.

По информации управления СК по Свердловской области, в отношении задержанного возбудили дело по статье "убийство". Гражданину предъявили обвинение и поместили его под стражу.