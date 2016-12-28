Жителю Башкирии грозит три года за развратные действия в отношении девочки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 дек — РИА Новости. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении уроженца Республики Башкортостан, обвиняемого в совершении развратных действий в отношении несовершеннолетней девочки, сообщила Приволжская транспортная прокуратура.

Следователи полагают, что обвиняемый 42-летний мужчина совершил это преступление, возвращаясь в Янаул из Красноярска в плацкартном вагоне пассажирского поезда поздно ночью 11 мая 2016 года. Потерпевшая 12-летняя девочка в группе из 26 ребят с двумя учительницами ехала домой со спортивных соревнований в Екатеринбурге.

"Обвиняемый увидел девочку спящей на верхней полке и, воспользовавшись отсутствием внимания других пассажиров, осуществил развратные действия в отношении ребенка, несмотря на оказанное сопротивление. Он так ее запугал, что девочка призналась в том, что с ней случилось, только тогда, когда доехала до станции назначения в Пермском крае. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело по признакам совершения развратных действий в отношении лица, не достигшего 16-летнего возраста, за что ему грозит наказание на срок до трех лет", — говорится в сообщении.

Сейчас расследование уголовного дела завершено и передано в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, руководителю учебного заведения, где обучается девочка, внесено представление для наказания сопровождавших группу детей преподавателей, которые не обеспечили надлежащий надзор и их защиту.