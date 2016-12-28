МЧС из-за шторма завершило в среду поиски на месте крушения Ту-154

СОЧИ, 28 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Водолазы МЧС России завершили в среду поисковые работы на месте крушения самолета Ту-154 из-за темноты и поднявшегося шторма, сообщил РИА Новости представитель Южного поисково-спасательного отряда МЧС России.

В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154. Как сообщил РИА Новости источник в силовых структурах, на данный момент найдено 223 фрагмента и 15 тел жертв катастрофы. К вечеру среды погода ухудшилась, пошел сильный дождь, на море поднялись волны.

"Водолазы закончили на сегодня свою работу, потому что стемнело уже, и море начало штормить. Завтра по факту будем смотреть", — пояснил собеседник агентства.

Как ранее сообщали синоптики, в четверг в Сочи сохранится дождливая погода, ветер будет умеренный с порывами до 12 метров в секунду. При этом волнение моря в предстоящую ночь ожидается в 2-3 балла, а утром и днем в открытом море на некотором удалении от берега волнение будет 4 балла.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.