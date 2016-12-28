Прокуратура проверяет сообщение о смерти саратовца в ожидании "скорой"

САРАТОВ, 28 дек – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура города Балаково Саратовской области в среду начала проверку после сообщения СМИ о смерти местного жителя, который, как утверждается, долго ждал прибытия "скорой помощи" у стен поликлиники, сообщило региональное надзорное ведомство.

По данным прокуратуры, в публикации сообщается, что 26 декабря на улице Комарова напротив поликлиники №1 в Балаково скончался мужчина, тогда как, по словам очевидцев, вызвавших "скорую", бригада медиков прибыла на место через 40 минут после вызова, а сотрудники поликлиники помощь пострадавшему не оказали.

"Прокуратурой области по публикации… дано поручение об организации проверки по факту неоказания гражданину медицинской помощи… В ходе проверки прокуратурой города Балаково будет дана оценка действиям сотрудников скорой помощи и городской поликлиники", — говорится в сообщении.