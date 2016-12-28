В Москве амнистировали пять фигурантов дела "теневых банкиров"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы амнистировал пять фигурантов дела о преступном сообществе "теневого банкира" Сергея Магина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее лидерам преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием денежных средств и выводом их за рубеж за комиссию от 0,5 до 2,5% от сделки, Сергею Магину и Вадиму Рыбальченко, суд назначил по 8,5 года колонии общего режима со штрафом 1,5 миллиона рублей.

"Назначить наказание с применением 73 статьи УК РФ (Ренату) Алыкову, (Инне) Чеутиной, (Сергею) Каретко, (Динаре) Ястребовой и (Наталье) Проценко. Применить к ним амнистию в связи с 70-летием Победы", — сказала судья.

При этом подсудимому Андрею Кривцову суд назначил 3,5 года колонии общего режима и штраф 800 тысяч рублей. Адвокат одного из фигурантов Вера Осеева сообщила РИА Новости, что его срок заканчивается 5 января 2017 года. "Такое решение было вынесено благодаря высокой квалификации федерального судьи Татьяны Васюченко", — отметила адвокат назначение наказания ниже низшего предела и применение амнистии.