В Ингушетии будут судить бывшего секретаря суда за мошенничество и подлог

НАЛЬЧИК, 28 дек – РИА Новости. Следственные органы Ингушетии завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего секретаря районного суда, которого обвиняют в мошенничестве и служебном подлоге, сообщает региональное СУСК.

"По данным следствия, 30-летний секретарь судебного заседания Магасского районного суда убедил пятерых вынужденных переселенцев из Пригородного района Северной Осетии в том, что нашел адвоката, который за денежное вознаграждение согласен представлять их интересы в суде, и получил с переселенцев 500 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Затем, чтобы скрыть свои противоправные действия, секретарь, как считает следствие, изготовил и передал потерпевшим заведомо подложные документы, в том числе решения суда и исполнительные листы, обязывающие межрегиональное управление ФМС России оказать заявителям государственную поддержку за разрушенные домовладения.

Мужчине предъявлено обвинение по статьям УК РФ "Мошенничество, совершенное с использованием своего служебного положения, в крупном размере" и "Служебный подлог", санкции которых предусматривают до шести лет лишения свободы.

"Следствием собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу", — отмечает СУ СК.