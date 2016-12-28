"Роснано" не получало от контрагентов претензий по срокам оплаты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. "Роснано" пока не получало от Генпрокуратуры представления по поводу нарушения законодательства о закупках, заявили РИА Новости в пресс-службе компании, отметив, что компания никогда не сталкивалась с претензиями из-за задержек с оплатой услуг.

Ранее в среду Генпрокуратура сообщила, что внесла председателю правления "Роснано" Анатолию Чубайсу представление из-за того, что компания нарушила законы о госзакупках. По информации ведомства, "Роснано" часто оплачивало услуги по контрактам позже срока, из-за чего у предпринимателей могли возникнуть долги по зарплате и налогам. Кроме того, компания не всегда вовремя вносила данные о закупках в единую информационную систему.

"Насколько мы понимаем из сообщений СМИ, к нам могут быть замечания по срокам оплаты контрагентам оказанных "Роснано" услуг. В нашей практике, как и бывает в деловом мире, случаются отклонения по тем или иным техническим причинам. Но поскольку характер подобных случаев действительно технический, ни один контрагент никогда не предъявлял "Роснано" каких-либо претензий, связанных со сроками оплаты", — отметили в пресс-службе компании.

Там добавили, что прокомментируют представление Генпрокуратуры, как только получат его.

"Роснано" — государственная корпорация, созданная для развития нанотехнологий, является одним из самых крупных в стране технологических инвесторов. Основной целью компании является коммерциализация нанотехнологических разработок, создание на их основе реально работающего бизнеса.