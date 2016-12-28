"Роснано" не получало от контрагентов претензий по срокам оплаты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости/Прайм. "Роснано" пока не получало от Генпрокуратуры представления по поводу нарушения законодательства о закупках, заявили РИА Новости в пресс-службе компании, отметив, что компания никогда не сталкивалась с претензиями из-за задержек с оплатой услуг.
"Насколько мы понимаем из сообщений СМИ, к нам могут быть замечания по срокам оплаты контрагентам оказанных "Роснано" услуг. В нашей практике, как и бывает в деловом мире, случаются отклонения по тем или иным техническим причинам. Но поскольку характер подобных случаев действительно технический, ни один контрагент никогда не предъявлял "Роснано" каких-либо претензий, связанных со сроками оплаты", — отметили в пресс-службе компании.
"Роснано" — государственная корпорация, созданная для развития нанотехнологий, является одним из самых крупных в стране технологических инвесторов. Основной целью компании является коммерциализация нанотехнологических разработок, создание на их основе реально работающего бизнеса.