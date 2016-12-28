Суд вынес приговор "теневым банкирам" по делу о выводе денег за рубеж

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду приговорил к 8,5 года колонии "теневых банкиров" Сергея Магина и Вадима Рыбальченко, возглавляющих преступное сообщество, которое вывело за рубеж более 100 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Признать Магина виновным и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет и шесть месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима, Рыбальченко — восемь лет и шесть месяцев", — сказала судья, назначив обоим штраф в размере 1,5 миллиона рублей.

Таким образом, судья Татьяна Неверова признала Магина и Рыбальченко организаторами преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием денежных средств и выводом их за рубеж за комиссию от 0,5 до 2,5% от сделки.

Магин, Рыбальченко, а также Игорь Малеев были оправданы судом по более десяти эпизодам незаконного образования юридического лица (статья 173.1 УК РФ).

При этому суд не нашел доказательств участия в организованном преступном сообществе "теневых банкиров" Рената Алыкова, Андрея Кривцова, Инны Чеутиной, Натальи Проценко, Сергея Каретко и Динары Ястребовой. Они оправданы судом по статье 210 УК РФ "Организация преступного сообщества или участие в нем".

Игорь Левин и Александр Плужник получили по 5,5 года колонии со штрафом 200 тысяч рублей. Такой же срок, но условно, получили Игорь Малеев и Айгуль Белоусова.

Всего на скамье подсудимых 12 человек, пятеро из них содержатся под стражей. Оглашение приговора заняло три дня.