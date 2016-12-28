Процесс по делу мэра Ярославля Урлашова продолжится после праздников

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Ярославский областной суд продолжит после новогодних праздников выносить решение по апелляции на приговор мэру Ярославля Евгению Урлашову по делу о коррупции, сообщила РИА Новости пресс-секретарь облсуда Наталия Сарбунова.

"Объявлен перерыв. Следующее заседание состоится 10 января", — сказала она, уточнив, что в процессе перешли к исследованию доказательств.

Областной суд рассматривает апелляцию на приговор по резонансному делу о коррупции в мэрии Ярославля, по которому Урлашов получил 12,5 года колонии строгого режима, его бывший помощник Алексей Лопатин — семь лет, а бывший заммэра Дмитрий Донсков был оправдан.

Кировский районный суд ранее согласился с версией следствия о том, что Урлашов, Лопатин и директор агентства по муниципальному заказу ЖКХ Максим Пойкалайнен с декабря 2012 года по июль 2013 года требовали 18 миллионов рублей у бизнесмена за участие в реализации муниципального проекта. В случае отказа мэр, по данным следствия, грозил невыплатой денег по контракту.

Урлашов заявлял, что не вымогал деньги, а указанной суммой его просто хотели отблагодарить. Следствие полагало, что в преступлении участвовал и Донсков, но суд не счел доказательства его вины убедительными.

Кроме того, по данным СК РФ, в тот же период Урлашов получил от гендиректора ООО "Строительная компания "Ярдорстрой" 17 миллионов рублей от общей суммы взятки в 30 миллионов рублей. Незаконное вознаграждение предназначалось за содействие при принятии решения о передаче контрольного пакета акций ОАО "Городское дорожное управление" к ООО "Строительная компания "Ярдорстрой".

Уголовное дело мэра Ярославля стало одним из наиболее громких в России, учитывая тот факт, что Урлашов как представитель оппозиции в 2012 году победил на выборах главы города. В декабре 2014 года Пойкалайнен был приговорен к 5 годам лишения свободы, суд признал его виновным в покушении на взятку в 18 миллионов рублей.