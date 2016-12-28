В Астраханской области осудили бывшего сенатора

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Ленинский районный суд Астрахани приговорил бывшего члена Совета Федерации России от Астраханской области Геннадия Горбунова, его сына Александра и помощника Владимира Боева к штрафам в общей сумме в 15 миллионов рублей за коммерческий подкуп, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя СУСК РФ по региону Андре Хегай.

"Доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего члена Совета Федерации России от законодательного органа государственной власти Астраханской области Геннадия Горбунова, его помощника Владимира Боева, а также сына Александра Горбунова по п. "а" ч. 2 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Им назначено наказание в виде штрафа в размере 5 миллионов рублей каждому", — пояснил Хегай.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2015 года в рамках муниципальной программы "Развитие водохозяйственного комплекса Володарского района Астраханской области в 2012-2020 годах" финансово-экономическое управление администрации Володарского района опубликовало извещение о проведении торгов на право заключения контракта на выполнение работ в районе, начальная цена которого составила более 126 миллионов рублей.

Ранее СК сообщал, что заявки на участие в аукционе подали две фирмы, в том числе ООО КХ "Беляна", в интересах которого и действовали подсудимые. Бывший сенатор, его сын и помощник предложили второму претенденту 5 миллионов рублей за отказ от участия в аукционе, отмечало следствие.

В начале ноября 2015 года при передаче части денежных средств в размере 2,5 миллиона рублей Боев был задержан сотрудниками УФСБ России по Астраханской области.