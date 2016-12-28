Житель Тулы, напавший с ножом на полицейского, останется под стражей

ВОРОНЕЖ, 28 дек — РИА Новости. Суд продлил до марта 2017 года содержание под стражей жителя Тулы, который напал на отделение полиции и ударил ножом в живот дежурившего на посту стража порядка, сообщил в среду РИА Новости официальный представитель регионального управления СК РФ.

По данным следствия, 1 октября нетрезвый 63-летний житель поселка Косая Гора Тулы пришел к отделу полиции "Косогорское" поговорить с сотрудниками полиции. К нему вышел дежурный, чтобы выяснить причину обращения. Внезапно мужчина нанес полицейскому удар ножом в живот, после чего скрылся с места происшествия. Раненый полицейский запомнил приметы нападавшего, и через 17 минут тот был задержан.

Следствие предъявило мужчине обвинение в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Санкция данной статьи предусматривает до пожизненного лишения свободы. Обвиняемый был заключен под стражу.

"Продлили стражу ему. До марта", — сказал собеседник агентства.

По его словам, дело еще находится в производстве, и следствие не получило результаты ряда назначенных экспертиз.