Водолазы за сутки совершили более 30 погружений, подняв обломки Ту-154

КРАСНОДАР, 28 дек — РИА Новости, Светлана Берило. Водолазы МЧС России совершили за прошедшие сутки более 30 спусков под воду в районе крушения Ту-154 близ Сочи, подняв на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа, а также документы и личные вещи погибших пассажиров самолета, сообщает пресс-служба ЮРЦ МЧС.

В поисковой операции в акватории Черного моря задействовано более 3,6 тысячи человек, отмечает ведомство. В районе крушения работают 45 морских судов, а также катеров Южного регионального поисково-спасательного отряда и Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России.

"За прошедшие сутки водолазы МЧС России в районе крушения самолета совершили более 30 спусков под воду, где ими были обнаружены и подняты на поверхность множество обломков самолета и фрагментов фюзеляжа. Кроме того, спасатели поднимают на поверхность найденные документы и личные вещи трагически погибших пассажиров самолета Ту-154", — говорится в сообщении.

Отмечается, что за всю поисковую операцию водолазы МЧС России совершили более 100 погружений, обнаружив и подняв на поверхность тысячи фрагментов самолета.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.