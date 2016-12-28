Суд изучит жалобу "Антонова" на взыскание средств в пользу Минобороны

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд 30 января 2017 года рассмотрит жалобу украинского госпредприятия "Антонов" на взыскание более 180 миллионов рублей в пользу Минобороны России, сообщили РИА Новости в суде.

"Рассмотрение жалобы ГП "Антонов" (Киев) на постановление о взыскании в пользу Минобороны РФ более 180 миллионов рублей неустойки назначено на 30 января 2017 года", — сказал собеседник агентства. Жалоба поступила в арбитраж первой инстанции 20 декабря.

Ранее Минобороны России потребовало в суде взыскать с госпредприятия (ГП) "Антонов" более 357 миллионов рублей неустойки за нарушение ответчиком сроков выполнения двух этапов опытно-конструкторских работ (ОКР) в рамках контракта от 16 мая 1989 года на разработку самолета Ан-70. По условиям допсоглашения к контракту, "Антонов" должен был выполнить два этапа ОКР до 25 ноября 2012 года, однако по состоянию на 20 сентября 2016 года, как указал истец, работы заказчику не были сданы, просрочка составила 1395 дней.

Из материалов дела следует, что Минобороны Украины в июне 2014 года уведомило оборонное ведомство России о завершении государственных совместных испытаний Ан-70 без участия специалистов Минобороны России. В ответ российское Минобороны сообщило ГП "Антонов", что считает испытания самолета Ан-70 не начатыми, а результаты, полученные украинской стороной, не подтвержденными.

Суд отклонил доводы ответчика о неподведомственности спора арбитражному суду Москвы, указав, что его компетенция подтверждена заключенным 15 апреля 2002 года допсоглашением к контракту. Также арбитраж Москвы счел недоказанными доводы украинского предприятия о том, что нарушение сроков произошло по вине заказчика. Арбитраж Москвы отметил в решении, что неисполнение "обязательств соисполнителями или Минобороны Украины… не исключает вины Головного заказчика (ГП "Антонов"), в связи с чем оснований для освобождения от ответственности не имеется". В то же время суд первой инстанции удовлетворил иск частично, посчитав возможным снизить неустойку с заявленных 357 миллионов рублей до 180 миллионов рублей.

Авиационный научно-технический комплекс имени О.К. Антонова — авиастроительный концерн Украины. На предприятии было разработано около 100 типов самолетов.