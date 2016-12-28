Фигуранты дела о рейдерском захвате здания в Москве предстанут перед судом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Предприниматели Михаил Чернов, Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун, обвиняемые в покушении на рейдерский захват здания на Гоголевском бульваре в Москве, предстанут перед судом, сообщает на сайте Следственного комитета России.
Как сообщалось ранее, дело Пирумова было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Это было обусловлено тем, что Пирумов полностью признал вину, Московский суд в сентябре этого года приговорил Пирумова к одному году и восьми месяцам колонии.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Чернова, Дмитрия Лысаковского и Петра Чихуна. Они обвиняются в совершении преступления… покушение на мошенничество в особо крупном размере", — говорится в сообщении СК РФ.
По информации следователей, в отношении адвоката Рыжова уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.