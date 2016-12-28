Фигуранты дела о рейдерском захвате здания в Москве предстанут перед судом

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Предприниматели Михаил Чернов, Дмитрий Лысаковский и Петр Чихун, обвиняемые в покушении на рейдерский захват здания на Гоголевском бульваре в Москве, предстанут перед судом, сообщает на сайте Следственного комитета России.

Следствие установило, что с декабря 2012 по май 2015 года предприниматель Григорий Пирумов, знакомый Чернова, Лысаковского и Чихуна, находился в преступном сговоре с ними, а также с адвокатом Евгением Рыжовым для незаконного завладения зданием на Гоголевском бульваре. Для этого они разработали план, предусматривающий, в том числе инициирование судебных процессов и тяжб, "внешне носящих законный характер, а по сути направленных на хищение имущества преступным путем".

Как сообщалось ранее, дело Пирумова было выделено в отдельное производство и рассматривалось в особом порядке. Это было обусловлено тем, что Пирумов полностью признал вину, Московский суд в сентябре этого года приговорил Пирумова к одному году и восьми месяцам колонии.

Ранее также сообщалось, что Лысаковский в материалах, представленных в суд, называется командиром группы разведки ГРУ Генштаба ДНР и официальным представителем самопровозглашенной республики в Международном уголовном суде.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении Михаила Чернова, Дмитрия Лысаковского и Петра Чихуна. Они обвиняются в совершении преступления… покушение на мошенничество в особо крупном размере", — говорится в сообщении СК РФ.

По информации следователей, в отношении адвоката Рыжова уголовное дело выделено в отдельное производство, он объявлен в розыск.