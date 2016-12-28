В загрязненном подмосковном ручье погибли более шести тысяч карасей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Гибель более 6 тысяч карасей из-за загрязнения в водоеме Подмосковья стала основанием возбуждения уголовного дела после прокурорской проверки, сообщает прокуратура Московской области.

"Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области провела проверку информации Московско-Окского территориального управления Росрыболовства о массовой гибели рыбы на участке ручья, являющегося притоком реки Мечи, в Луховицком районе Подмосковья. Проверка показала, что в апреле 2016 года в водный объект были сброшены загрязняющие вещества, в результате чего погибло более шести тысяч особей карася", — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по оценкам экспертов, доля погибшей рыбы составила почти 100% от общего числа ранее обитавшей на участке. Ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, превысил 9 миллионов рублей.

Согласно сообщению, материалы прокурорской проверки были направлены в отдел МВД России по Луховицкому району, который возбудил уголовное дело по статье "загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому хозяйству".

Максимальная санкция по данной статье – исправительные работы на срок до 1 года или арест до 3 месяцев.