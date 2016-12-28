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Происшествия

Против экс-замглавы Владимирской области возбудили третье уголовное дело

17:0228.12.2016
02492
© РИА Новости. Кривобок Руслан
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ВОРОНЕЖ, 28 дек — РИА Новости. Следствие возбудило третье уголовное дело о взяточничестве в отношении бывшего вице-губернатора Владимирской области по строительству Дмитрия Хвостова, сообщает региональное управление СК РФ.

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia/ Sebastian Duda
Суд продлил арест экс-замгубернатора Владимирской области по делу о взятке

Хвостов, по данным СК, обвиняется по двум эпизодам получения взяток в особо крупном размере. Санкция этой статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Днем 26 октября экс-чиновник был задержан в Краснодаре, в тот же день доставлен во Владимир и помещен в изолятор временного содержания. Октябрьский районный суд Владимира 30 октября избрал в отношении бывшего чиновника меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 декабря включительно, а 2 ноября Хвостову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Под стражей решением суда экс-чиновник пробудет до 25 марта 2017 года.

"Возбуждено третье уголовное дело в отношении бывшего заместителя губернатора по строительству Дмитрия Хвостова", — говорится в сообщении. Как и прежде, экс-чиновник подозревается в получении взятки в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2014 году Хвостов, пользуясь должностным положением и предоставленными властными полномочиями, "обещал способствовать принятию решений и влиять на мнения должностных лиц органов местного самоуправления и областной администрации в интересах бизнесмена". Как заявляет СК, за "услуги" заместитель губернатора требовал передавать ему часть прибыли строительной компании, но не менее 5 миллионов рублей ежеквартально.

"Осенью 2014 года в качестве так называемого первого транша Хвостов, используя личные данные посредника, фактически получил право собственности на дорогостоящий объект недвижимости. Далее с целью придания видимости законности действий по указанию Хвостова на имя посредников были зарегистрированы организация, выступившая исполнителем услуг для заинтересованной строительной компании, и индивидуальный предприниматель", — отмечает следствие.

По его данным, эти хозяйствующие субъекты оформляли документооборот по якобы исполненным договорам об оказании рекламных услуг, а через расчетные счета индивидуального предпринимателя с 2015 по 2016 годы организацией проводились деньги, поступавшие от бизнесмена в качестве взятки. В результате манипуляций Хвостов, как заявляет СК, получил 12,25 миллиона рублей. По данным СК, по первому эпизоду взяточничества Хвостов согласился за 1,4 миллиона рублей решить вопросы бюджетного финансирования строительства. О втором эпизоде взяточничества Хвостова СК сообщил в начале декабря. По версии следствия, в апреле 2014 года Хвостов "вступил во внеслужебные отношения" с местным предпринимателем, заинтересованным в беспрепятственном утверждении проекта планировки территории застройки юго-западной части Владимира.

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