В Карелии возбудили дело после вспышки сальмонеллеза в детском саду

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 дек — РИА Новости. Следственные органы Карелии возбудили уголовное дело в отношении повара после массового заболевания воспитанников детского сада сальмонеллезом, сообщает республиканское СУСК РФ.

По версии следствия, 22 ноября повар дошкольного учреждения допустила нарушение технологии приготовления блюда, инфицированного бактериями сальмонеллы, в результате 17 детей заболели сальмонеллезом. Дети проходили лечение, в настоящее время их здоровью ничего не угрожает.

"Следственными органами Следственного комитета РФ по республике Карелия возбуждено уголовное дело в отношении повара детского сада, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил)", — говорится в сообщении.

В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.