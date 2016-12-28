Калужская полиция изъяла шесть тысяч литров контрафактного алкоголя

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек — РИА Новости. Полиция в Калужской области на территории одного из складских помещений областного центра изъяла 6 тысяч литров алкоголя с признаками контрафактности, а также выявила подпольный цех по розливу алкоголя неизвестного происхождения для сбыта под логотипами известных брендов, сообщило в среду УМВД по региону.

Изъятая продукция направлена на экспертизу, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Кроме того, полиция обнаружила помещение, в котором находилась готовая линия для розлива алкогольной продукции.

"Цех, расположенный в здании бывшего животноводческого комплекса, был укомплектован бочками, насосами и другим оборудованием. Здесь же полицейские обнаружили пустую тару и этикетки с логотипами известных производителей, а также пробки для бутылок и емкости для спиртосодержащей жидкости", — говорится в сообщении. По версии оперативников, оборудование было готово к началу производственного процесса.

"Кроме того, в Износковском районе полицейскими выявлен факт реализации незамерзающей жидкости, 270 литров продукции также изъяты и направлены на экспертизу. По всем перечисленным фактам проводятся полицейские проверки. Устанавливаются лица, причастные к организации незаконного вида деятельности", — сообщает УМВД.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. От отравлений метанолом, по уточненным данным, пострадали 120 человек. В стационарах остаются 11 человек. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.