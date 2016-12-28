Суд оштрафовал москвича, извлекшего изразцы XVII века из теплотрассы

МОСКВА, 28 дек — РИА Недвижимость. Замоскворецкий районный суд Москвы признал виновным в незаконном извлечении археологических предметов Илью Боровикова, доставшего из траншей теплотрассы в центре Москвы изразцы XVII века, и наложил на него штраф, говорится в сообщении Мосгорнаследия.

Изъятые изразцы суд конфисковал в пользу государства.

В Мосгорнаследии РИА Недвижимость рассказали, что сумма штрафа составила 1,5 тысячи рублей.

Как указано в материалах на сайте Архнадзора, в ходе работы над программой благоустройства Москвы "Моя улица" был разрыт котлован теплотрассы на Гончарной улице.

"В котловане показались изразцы совершенно исключительного качества, при этом "слой, вернее, его остатки после "обработки" тяжёлой техникой, висел на честном слове, находился аккурат на пути короба теплотрассы, и жить ему оставалось считанные дни, если не часы", — добавили в общественной организации.

Отмечается, что Боровиков пробрался ночью в котлован, "подняв на поверхность около 20 килограммов изразцов второй половины XVII столетия". Фоторепортаж о находках он выложил на своей странице в социальной сети.

Как отметили в департаменте, Боровиков не передал находки государству. Вместо этого часть изразцов он хранил у себя дома, а часть передал в школьные музеи.

"В департамент культурного наследия Ильей Боровиковым была передана только та часть, которая хранилась у него дома", — сказал РИА Недвижимость собеседник в пресс-службе департамента.