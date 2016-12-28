В Москве суд рассмотрит дело экс-следователя МВД о вымогательстве $5 млн

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Басманный суд Москвы 10 января рассмотрит дело экс-следователя МВД России Адама Осканова, который обвиняется в вымогательстве у руководства банка "ФинТрастБанк" пяти миллионов долларов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В этот день состоятся слушания по существу уголовного дела, в ходе которых прокурор огласит обвинительное заключение, а бывший следователь скажет суду, признает ли он свою вину. В ходе следствия Осканов отрицал причастность к совершению преступления.

По версии следствия, бывший сотрудник следственного отдела 4-го управления МВД России Осканов расследовал дело о хищении государственных средств компаниями, счета которых были открыты в КБ "ФинТрастБанк". Следствие считает, что Осканов, используя должностное положение, стал вымогать у руководства банка пять миллионов долларов, тогда председатель банка Александр Тимошенко обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего все переговоры о вымогательстве фиксировались.

Бывший следователь считает, что его подставили.

В рамках дела также задержаны и арестованы московский адвокат Якуб Горчханов (ему вменяют покушение на посредничество во взяточничестве), предприниматели Ибрагим Хамурзаев и Игорь Суховерхов (им вменяют покушение на посредничество и мошенничество соответственно). Последний признал вину в покушение на мошенничество и дал признательные показания показания. Остальные фигуранты вину отрицают.