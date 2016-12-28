Под Калининградом выясняют обстоятельства гибели ребенка при пожаре

КАЛИНИНГРАД, 28 дек — РИА Новости. СК начал доследственную проверку по факту обнаружения тела четырехлетнего ребенка при тушении пожара в частном доме в Гурьевском районе Калининградской области, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Информация о том, что при тушении пожара в доме по улице Центральной в поселке Узловое Гурьевского района обнаружено тело малолетнего ребенка, 2012 года рождения, проживавшего в этом доме, поступила в правоохранительные органы вечером 27 декабря. По факту происшествия Гурьевским межрайонным следственным отделом регионального СК РФ проводится доследственная проверка", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, причиной возникновения пожара могла стать неисправная электропроводка. В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза для установления причины смерти ребенка.