В Югре завершили расследование дела против четверых членов "Хизб ут-Тахрир"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Следователи Ханты-Мансийского автономного округа завершили расследование дела против четверых членов запрещенной в России религиозной террористической организации "Хизб ут-Тахрир", занимавшихся агитацией для "создания позитивного мнения о ее деятельности", сообщает СУСК по региону.

Они обвиняются в "участии в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, и действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично, с использованием сети интернет".

"Завершено расследование уголовного дела в отношении четверых жителей Нижневартовска, обвиняемых в совершении преступлений… В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемые вступили в ряды "Хизб ут-Тахрир аль Ислами"… Являясь активными членами террористической организации, обвиняемые проводили агитационную и пропагандистскую работу, направленную на создание в обществе позитивного мнения о ее деятельности", — говорится в сообщении.

Отмечается, что обвиняемые приобретали литературу, связанную с деятельностью "Хизб ут-Тахрир", и распространяли ее среди жителей Нижневартовска. В ходе обысков были изъяты указанная литература и другие экстремистские издания. Кроме того, они размещали в соцсетях видео, направленные на формирование неприязненного и враждебного отношения к работе правоохранителей, христианам и христианству в целом.

Сообщается, что на период следствия обвиняемые были взяты под стражу. В ходе расследования допрошено более 70 свидетелей, проведен комплекс судебных экспертиз.