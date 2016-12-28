Под Тверью на двухлетнего ребенка с крыши упала снежная глыба

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 дек – РИА Новости. Следственные органы в Тверской области проводят проверку после того, как упавший с крыши снег в городе Кашин травмировал двухлетнего ребенка, сообщило управление СК России по региону в среду.

"Установлено, что 27 декабря около 19.30 27-летняя жительница города Кашин со своими двумя двухлетними детьми и подругой находились около пятиэтажного дома… С крыши дома на землю упала снежная глыба, часть которой, отскочив от стены дома, попала в область головы мальчика. В ходе обращения в ГБУЗ "Кашинская ЦРБ" у малолетнего зафиксирован ушиб волосистой части головы", — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они запросили всю необходимую документацию, касающуюся проводимых работ по уборке снега и обслуживанию многоквартирного дома.

"Действиям работников коммунальных служб, ответственных за данный участок на предмет своевременности очистки снежного покрова и безопасности оказываемых услуг, будет дана правовая оценка", — уточняет следствие.