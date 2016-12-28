В иркутских больницах еще остаются восемь отравившихся "Боярышником"

ИРКУТСК, 28 дек – РИА Новости. Количество пострадавших от отравлений метанолом в Иркутске на вечер среды не изменилось, в настоящее время лечение проходят восемь человек, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская.

"На вечер среды количество скончавшихся от отравлений метанолом в "Боярышнике" осталось прежним – 74 человека, количество пострадавших также не изменилось – их 120, утром на лечении находились 11 человек, сейчас их осталось восемь", сказала РИА Новости представитель Минздрава региона Татьяна Шкурская.

Причиной массового отравления людей в Иркутске стало косметическое средство "Боярышник", которое содержало метиловый спирт. В Иркутской области введен режим ЧС, который предполагает запрет на торговлю спиртосодержащими жидкостями, не предназначенными для пищевых целей.