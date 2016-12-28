Водителя гидроцикла из Тулы будут судить за гибель пассажира "ватрушки"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Водителя гидроцикла из Тулы будут судить за гибель пассажира надувного баллона ("ватрушки") во время катания по пруду, сообщает прокуратура Тульской области.

По версии следствия, в июне 66-летний мужчина катал 32-летнего пассажира на своем гидроцикле Yamaha FX 1800А с буксируемым надувным баллоном (аттракцион "Ватрушка") по пруду в Тульской области. После начала движения владелец гидроцикла, по мнению следователей, проявил небрежность, не избрал безопасную скорость и совершил маневр, в результате которого "ватрушка" столкнулась с берегом. В результате, пассажир ударился о дерево и скончался на месте происшествия.

В отношении водителя гидроцикла избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

"Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Тульской области для рассмотрения по существу", — сообщает ведомство.