В Кемерово суд вынес приговор по громкому делу о похищении фар с иномарок

КЕМЕРОВО, 28 дек — РИА Новости. Заводский районный суд города Кемерово вынес обвинительный приговор двум фигурантам уголовного дела о серии краж фар с Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne, сообщает пресс-служба областного главка МВД.

Летом 2016 года в Кузбассе произошло множество краж передних блок-фар с дорогостоящих автомобилей двух марок, которая вызвала широкий общественный резонанс и многочисленные обсуждения в соцсетях. Большую часть преступлений совершили в областном центре в ночное время. Злоумышленники похищали фары стоимостью до 50 тысяч рублей каждая с автомобилей, припаркованных во дворах многоэтажных домов. При этом сигнализация, установленная на машинах, не срабатывала, и пропажу фар обнаруживали только утром.

Сотрудники уголовного розыска управления МВД по Кемерово в октябре задержали двоих подозреваемых в совершении этих преступлений. Ими оказались местные жители в возрасте 19 и 22 лет, старший из них уже был судим за кражи.

"В ходе следствия были собраны доказательства причастности обвиняемых к совершению семи преступлений. Способ совершения таких краж злоумышленники узнали из интернета. На то, чтобы демонтировать фары, им хватало несколько секунд. После этого подельники скрывались, не оставляя практически никаких следов. Похищенные световые приборы они сбывали через знакомых. Общая сумма ущерба, причиненного автомобилистам, составила 400 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

Суд признал фигурантов виновными и назначил одному из них 3,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Его младший подельник приговорен к 2 годам 2 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Кроме того, осужденные должны возместить потерпевшим причиненный ущерб.