СК предъявил обвинения 16 фигурантам дела об отравлении "Боярышником"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Обвинения предъявили 16 фигурантам уголовного дела о массовом отравлении людей спиртосодержащим средством "Боярышник" в Иркутской области, сообщила в среду и.о. руководителя управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

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"На сегодняшний день 16 лицам предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В ближайшее время следствие намерено предъявить обвинения еще шестерым фигурантам", — сказала она.