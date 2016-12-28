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Происшествия

В Омске осудили членов ОПГ за хищение у "Почты России" почти 7 млн рублей

14:5828.12.2016
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Кресло судьи. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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НОВОСИБИРСК, 28 дек — РИА Новости. Советский районный суд Омска в четверг приговорил к срокам от 3 до 4,5 лет колонии пятерых участников преступной группы, похитивших у "Почты России" 6,9 миллиона рублей, сообщает прокуратура Омской области.

Полиция. Архивное фото
© Fotolia/ O.Farion
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"Советский районный суд Омска вынес приговор по уголовному делу в отношении Бибигуль Мурсаловой, Алины Бурамбаевой, Дмитрия Анашкина, Нургуль Латыповой и Зарины Тныбековой. Они признаны виновными в совершении преступлений по статьям "мошенничество, совершенное организованной группой" и "покушение на мошенничество", — говорится в сообщении.

Полиция. Архивное фото
© Фото: В.Н. Горелых, предоставлено пресс-службой ГУМВД по Свердловской области
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По данным прокуратуры, обвиняемые, используя похищенный в одном из отделений ФГУП "Почта России" компьютер со специальным программным обеспечением, формировали в системе электронных переводов "Форсаж" сведения о перечислении в адрес Анашкина, Латыповой, Тныбековой и других лиц переводов на сумму от 35 до 50 тысяч рублей.

"Таким образом, с февраля по март 2016 года они получили по 145 фиктивным переводам в отделениях ФГУП "Почта России" в Омской и Тюменской областях более 6,9 миллиона рублей", сообщили в ведомстве. При получении 6 марта 2016 года очередного перевода в почтовом отделении в Омске, Латыпову и Тныбекову задержали полицейские.

Машина полиции. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Биятов
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Вину в совершении преступления они признали частично, не признав, что действовали в составе организованной группы. Меры по возмещению ущерба предприняли только Мурсалова и Бурамбаева, возместив 210 тысяч рублей, отметили в прокуратуре.

В итоге суд назначил Мурсаловой наказание в 4,5 лет лишения свободы, Бурамбаевой и Анашкину — по 3,5 года лишения свободы, Латыповой и Тныбековой — по 3 годам 4 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, судом солидарно взыскано с подсудимых более 1,5 миллиона рублей, а также с Мурсаловой, Бурамбаевой, Латыповой и Тныбековой взыскано солидарно более 5 миллионов рублей. В адрес ФГУП "Почта России" суд вынес частное определение в связи с ненадлежащей организацией работы службы безопасности.

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Происшествия
Обсуждение
1 пользователь оставил 1 комментарий
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  • radiozaboy
    "используя похищенный в одном из отделений ФГУП "Почта России" компьютер со специальным программным обеспечением, формировали в системе электронных переводов "Форсаж" сведения о перечислении ... переводов на сумму ...до 50 тысяч рублей."
    ок, 7000000/50000=140 транзакций проворонила "Почта России" , зная, что из определённого отделения похищен комп с "Форсажем", браво! Прекрасно согласуется с новогодним бонусом её директору за хорошую работу!
    16:10
    28.12.2016
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