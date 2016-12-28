Саратовских чиновников подозревают в халатности при переселении людей

САРАТОВ, 28 дек – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников при заселении новостройки, куда жителей города Балашова Саратовской области переселили из аварийного жилья, несмотря на проблемы с отоплением, газоснабжением, горячей водой и электроснабжением, сообщил в среду СК РФ.

Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что следствие проводит проверку по факту злоупотребления со стороны чиновников при вводе в эксплуатацию жилой многоэтажки в Балашове, куда затем переселили жильцов аварийных домов. В ведомстве отмечали, что в ходе осмотра дома следователи выявили ряд недостатков, допущенных до его заселения.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Балашовского муниципального района и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области своих обязанностей при вводе в эксплуатацию жилого дома на улице Строителей города Балашова", — говорится в сообщении.

Дело возбудили по статье "халатность". Круг подозреваемых, которым будет грозить до трех месяцев ареста, устанавливается.

По данным следствия, в феврале текущего года в нарушение норм и требований Градостроительного кодекса РФ администрация района разрешила ввод в эксплуатацию многоэтажки, после чего из аварийного жилья в квартиры были переселены жители Балашова, хотя все допущенные до заселения дома недостатки не устранены до сих пор.

Ранее областная прокуратура сообщила, что выявила нарушения при переселении жителей Балашова из аварийного жилья в новостройку на улице Строителей, в которой нет газоснабжения, горячей воды, электроснабжение осуществляется по временной схеме, нарушена работа отопления в некоторых квартирах. Прокуратура к 16 декабря добилась восстановления теплоснабжения и подачи электроэнергии по постоянной схеме.