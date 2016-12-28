США
28.1228 декабря17:01МСК
USD60.67-0.19
EUR63.49-0.09
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Саратовских чиновников подозревают в халатности при переселении людей

11:2928.12.2016
02413
Автомобиль следственного комитета (СК) РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

САРАТОВ, 28 дек – РИА Новости, Эдуард Демьянец. Следствие возбудило уголовное дело по факту халатности чиновников при заселении новостройки, куда жителей города Балашова Саратовской области переселили из аварийного жилья, несмотря на проблемы с отоплением, газоснабжением, горячей водой и электроснабжением, сообщил в среду СК РФ.

Женщина в наручниках. Архивное фото
© Fotolia/ Piotr Marcinski
В Брянске осудили экс-главу компании, построившей "новые аварийные дома"
Ранее региональное управление СК РФ сообщило, что следствие проводит проверку по факту злоупотребления со стороны чиновников при вводе в эксплуатацию жилой многоэтажки в Балашове, куда затем переселили жильцов аварийных домов. В ведомстве отмечали, что в ходе осмотра дома следователи выявили ряд недостатков, допущенных до его заселения.

"Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации Балашовского муниципального района и министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области своих обязанностей при вводе в эксплуатацию жилого дома на улице Строителей города Балашова", — говорится в сообщении.

Дело возбудили по статье "халатность". Круг подозреваемых, которым будет грозить до трех месяцев ареста, устанавливается.

По данным следствия, в феврале текущего года в нарушение норм и требований Градостроительного кодекса РФ администрация района разрешила ввод в эксплуатацию многоэтажки, после чего из аварийного жилья в квартиры были переселены жители Балашова, хотя все допущенные до заселения дома недостатки не устранены до сих пор.

Ранее областная прокуратура сообщила, что выявила нарушения при переселении жителей Балашова из аварийного жилья в новостройку на улице Строителей, в которой нет газоснабжения, горячей воды, электроснабжение осуществляется по временной схеме, нарушена работа отопления в некоторых квартирах. Прокуратура к 16 декабря добилась восстановления теплоснабжения и подачи электроэнергии по постоянной схеме.

Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.