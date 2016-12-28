МЧС Абхазии намерено "работать по ситуации" в зоне поиска обломков Ту-154

СУХУМ, 28 дек – РИА Новости. Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян заявил, что из-за штормового предупреждения абхазские спасатели в зоне поисков обломков российского Ту-154 "будут работать по ситуации", на земле поиски продолжат при любой погоде, передает агентство Sputnik Абхазия.

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Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека. Водолазы МЧС России совершили уже более 70 погружений и подняли крупные обломки фюзеляжа. В поисках обломков задействованы и несколько десятков сотрудников МЧС Абхазии. В среду синоптики сообщили, что в Сочи из-за угрозы налипания мокрого снега объявлено штормовое предупреждение.

"По прогнозам, во второй половине дня в зоне поисков обломков самолета ожидается шторм. Будем работать по ситуации", — сказала Делибалтян.

По словам первого замминистра, на берегу поисковые работы будут продолжены даже при ухудшении погоды. "Сегодня мы увеличили число спасателей до 130 человек. На берегу развернута кухня, работает штаб, поэтому сможем посменно обходить береговую линию в зоне поиска", — отметил он.

По-прежнему ведется облет территории на вертолете. За два предыдущих дня обломков Ту-154 абхазские спасатели не нашли, заключил Делибалтян.

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