На Чукотке объявили штормовое предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 28 дек — РИА Новости. Спасатели распространили экстренное предупреждение о штормовом ветре на Чукотке, который ожидается с вечера среды, сообщает региональный главк МЧС РФ.

"По информации гидрометцентра ФГБУ "Чукотское УГМС", с 21.00 местного времени (12.00 мск) 28 декабря до 21.00 31 декабря — местами снег. Днем на юго-востоке — сильный снег. Ожидается ветер восточный, северо-восточный 3-8 метров в секунду с усилениями 13-18 метров в секунду. На востоке округа — 23-28 метров в секунду, днем с усилениями 33-38 метров в секунду, с сильной метелью. В Анадыре с 21.00 28 декабря до 21.00 29 декабря 2016 года облачно, утром и днем — снег с сильной метелью. Ветер восточный 13-18 метров в секунду, с усилениями 23-28 метров в секунду утром и днем 33-38 метров в секунду", — говорится в сообщении.

Ночью ожидается до 20-22 градусов мороза, днем — 0-2 мороза. Атмосферное давление будет падать.

Спасатели предупреждают о возможных нарушениях в работе транспорта, энергетики и других объектов экономики и рекомендуют ограничить выезд за пределы населенных пунктов на время действия штормового предупреждения. Охотникам и рыбакам следует переждать непогоду в населенных пунктах.