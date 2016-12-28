Якутская компания не комментирует данные о причастности к убийству медведя

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ХАБАРОВСК, 28 дек — РИА Новости. Компания "Якутскгеофизика" не комментирует информацию о жестокой расправе над медведем, которая, по версии правоохранительных органов, совершалась с участием принадлежащих предприятию машин.

В интернете появилось видео, на котором медведя задавили двумя автомобилями "Урал". Ролик вызвал возмущение пользователей соцсетей. Поверку по этому факту проводят полиция, прокуратура, следственное управление и министерство охраны природы республики. Разобраться в ситуации обещал и глава региона Егор Борисов.

Источник в правоохранительных органах подтвердил РИА Новости, что "Уралы" принадлежат ОАО "Якутскгеофизика".

"Мы не даем комментариев", — сообщили РИА Новости в компании.

Ранее сообщалось, что СКР по республике Саха (Якутия) возбудило уголовное дело по статье "жестокое обращение с животным". Установлена организация и машины, проведен осмотр грузовиков, а также предполагаемое место совершения преступления.

Охотовед и полицейские отправились осматривать место происшествия.