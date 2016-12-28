Полиция завела дело на жителя Москвы за ложное сообщение о бомбе в автобусе

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Против жителя Москвы возбуждено дело за ложное сообщение о взрывном устройстве в автобусе, сообщается на сайте МВД РФ в среду.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 207 УК РФ "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в отдел полиции обратился мужчина и сообщил, что в автобусе едут двое мужчин со взрывным устройством. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции совместно с кинологом осмотрели автобус, но опасных предметов не нашли. Полицейские установили, что у заявителя возник конфликт с водителем автобуса, после чего "мужчина решил подшутить над водителем и позвонил в полицию с ложной информацией".

Спустя несколько часов сотрудники патрульно-постовой службы задержали подозреваемого.