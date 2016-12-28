Поисковые работы на берегу моря после крушения Ту-154 пока безрезультатны

СОЧИ, 28 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Поисковые работы кубанских спасателей после крушения самолета Ту-154 в Сочи пока не дают результатов, сообщил РИА Новости представитель краевой аварийно-спасательной службы "Кубань-спас".

В Сочи четвертый день идут поисково-спасательные работы в районе крушения самолета Ту-154. Продолжаются поиски и на берегу Черного моря, в которых заняты 206 кубанских спасателей в девяти отрядах, 30 аварийно-спасательных автомобилей и 17 световых башен. Они рассредоточены на участке от Лоо до Мацесты и ведут поиски на протяжении около 25 километров береговой полосы.

"В среду мы продолжаем поисковые работы в том же составе и на том же определенном ранее участке. Пока за время поисков не удалось обнаружить фрагментов самолета Ту-154, ничего на берег не выносило", — пояснил собеседник агентства.