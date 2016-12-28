Суд огласит приговор соучастнику хищения 1,18 млрд рублей на "Восточном"

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Мещанский суд Москвы в среду огласит приговор бывшему гендиректору "Стройконструкции С" Анатолию Рязанову, который признал вину по делу о хищении 1,18 миллиарда рублей при строительстве объектов космодрома Восточный, сообщили РИА Новости в суде.

Прокурор просит приговорить его к 4 годам и 6 месяцам колонии общего режима. Он также просит удовлетворить иск о компенсации 470 миллионов рублей ФГУП "Спецстройсервис". Адвокат настаивает на условном сроке.

По версии следствия, в 2012–2013 годах Рязанов и начальник ФГУП "Спецстройсервис" при Спецстрое России" Андрей Ярцев совместно с тремя соучастниками растратили денежные средства федерального бюджета в размере более 1,1 миллиарда рублей, "реальные затраты на указанные металлоконструкции составляли порядка 600 миллионов рублей". Как указано в обвинительном заключении, фирма, которую возглавлял Рязанов, осуществляла в Спецстройсервис поставки по завышенным ценам.

Рязанов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, его дело выделили в отдельное производство. Особый порядок является смягчающим обстоятельством, при котором суд не может назначить более двух третей от максимального наказания.

По условиям досудебного соглашения Рязанов выдал следствию ежедневник, где было записано движение денежных средств, активно содействовал расследованию, дал показания на соучастников и помог розыску имущества, приобретенного на полученные преступным путем средства. "Я изобличил организатора группы, роль которого не была ранее известна следствию", — сказал подсудимый. Он уже возместил потерпевшим 500 тысяч рублей из 470 миллионов, на которые заявлен иск.

В целях возмещения ущерба следователи СК арестовали имущество Рязанова, среди арестованного оказались дорогостоящие автомобили Mercedes-Benz S500, BMW 750LIXDRIVE и Infinity QX80, два машиноместа, моторное судно BAYLINER, денежные средства, ювелирные украшения и часы.