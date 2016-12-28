Суд назовет сроки "теневым банкирам" по делу о выводе денег за рубеж

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Пресненский суд Москвы в среду назовет сроки организатору группы подпольных "банкиров" Сергею Магину и ее членам по делу о незаконном выводе за рубеж более 169 миллиардов рублей, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Анастасия Пылина.

"Оглашение приговора по делу Магина будет в 11.30", — сказала представитель суда.

Оглашение всех эпизодов деятельности "теневых банкиров" длится уже два дня, до резолютивной части осталось огласить около 300 листов приговора, сказала пресс-секретарь.

Как следует из уже оглашенных листов вердикта, члены преступного сообщества создавали организации на подставных лиц, создавали для них расчетные счета в банке и электронные ключи для удаленного к ним доступа.

При этом, из оглашенных эпизодов преступной деятельности нелегальных банкиров следует, что подсудимые вывели 122 миллиарда рублей, а не 169, как ранее сообщала полиция. По окончанию оглашения приговора станет ясно, оправдал ли суд обвиняемых по каким-либо эпизодам или нет.

Ранее прокурор попросила суд признать Магина виновным в создании организованного преступного сообщества, занимающегося незаконным обналичиванием и транзитом средств, и приговорить его к 15 годам колонии. Такой же срок гособвинитель затребовал для второго предполагаемого руководителя банды Владимира Рыбальченко. Еще для 10 участников организованной группы прокурор затребовал от 6 лет в колонии общего режима до 14,5 года в колонии строгого режима.

Никто из фигурантов дела не признал вину полностью.

Также прокурор попросила конфисковать в пользу государства собственность изъятые в ходе обысков более 1 миллиарда рублей.

Как сообщили ранее в следственном департаменте МВД, группировка из 400 человек получала от клиентов деньги, безналичным путем переводила на счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивала и направляла на счета в Прибалтику или на Кипр.

По данным правоохранителей, полученные деньги участники группы легализовали, приобретая недвижимость, а за свои услуги брали комиссию в размере 2%. Их суммарный доход, по данным следствия, составил 575 миллионов рублей.