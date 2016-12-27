Освобождение заложницы московского стрелка попало на видео

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. В интернете появилась видеозапись, на которой видно, как бойцы Росгвардии спасают 75-летнюю женщину после того, как ее около восьми часов удерживал в заложниках подозреваемый в грабеже москвич. Ролик опубликовал телеканал 360.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в грабеже мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции. В результате пострадали пять человек — трое правоохранителей и сотрудники ГБУ "Жилищник". После этого стрелок заперся в одной из соседних квартир, взяв в заложники женщину.

Преступник не захотел сдаваться полиции, и, не дожидаясь штурма, покончил с собой. Жизнь заложницы вне опасности.

После инцидента было возбуждено дело по трем статьям: "посягательство на жизнь сотрудника полиции", "покушение на убийство двух и более лиц" и "захват заложников".