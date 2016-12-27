На ставропольском рынке изъяли более 1,5 тысячи литров лосьона "Боярышник"

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Полицейские изъяли более полутора тысяч литров лосьона "Боярышник", который продавали на одном из рынков Ставрополя, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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"В рамках проводимых мероприятий сотрудниками полиции совместно с представителем краевого Общественного совета на территории одного из рынков Ставрополя выявлено и пресечено два факта незаконной оптовой реализации лосьона "Боярышник". Из незаконного оборота изъято и направлено на исследование более полутора тысяч литров данной продукции", — сказала Волк.

Она добавила, что в отношении предпринимателей собраны административные материалы и направлены на рассмотрение в Промышленный районный суд Ставрополя. Также она отметила, что по результатам проведенной экспертизы установлено, что в составе изъятого содержатся запрещенные вещества, опасные для жизни и здоровья человека. Материалы проверки переданы в следственные органы, рассказала Волк.

Всего, по ее словам, с сентября по декабрь этого года ставропольские полицейские выявили более 140 фактов незаконного оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции, изъяли около 32 тысяч бутылок алкогольной продукции общим объемом более 22 тысяч литров. Против правонарушителей составлено около 140 административных протоколов.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник" произошло в Иркутске в середине декабря. По последним данным, погибли 77 человек. Следователи возбудили уголовное дело по статье "Производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц". Установлен склад хранения продукции.